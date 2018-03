Protesto tem adesão na web de 147 mil Pelo menos 147 mil pessoas confirmaram presença na quinta manifestação do Movimento Passe Livre (MPL), marcado para amanhã na Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo. O ato contra o aumento das passagens de ônibus, agendado pela página do grupo no Facebook, também tem cerca de 1,5 milhão de pessoas convidadas.