Protesto reúne 800 para proteger quarteirão do Itaim

Cerca de 800 pessoas protestaram ontem, no Itaim-Bibi, na zona sul de São Paulo, pela preservação da quadra formada pelas Ruas Horácio Lafer, Cojuba, Salvador Cardoso e Lopes Neto.

O Movimento SOS Quarteirão do Itaim foi criado há 16 meses, quando a Prefeitura anunciou que venderia 18 imóveis e terrenos em troca de creches, entre eles o quarteirão do Itaim-Bibi. Mas, no mês passado, o prefeito Gilberto Kassab (PSD) disse que sua gestão não dará continuidade ao projeto.