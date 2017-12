Protesto reúne 6 mil sem-teto em São Paulo

SÃO PAULO - Cerca de 6 mil integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) fizeram um protesto na manhã desta sexta-feira, 10, e chegaram a bloquear os dois sentidos da Marginal do Pinheiros, na altura da Ponte do Socorro, na zona sul de São Paulo. A manifestação começou por volta das 5 horas e terminou perto de 9 horas. Linhas de ônibus tiveram de ser desviadas.

Em página no Facebook, o MTST informa que o protesto é uma resposta às declarações do prefeito Fernando Haddad (PT) contrárias à ocupação conhecida como Nova Palestina, na região do Jardim Ângela, na zona sul, onde morariam cerca de 8 mil pessoas.

De acordo com a Polícia Militar, os manifestantes pedem que a Prefeitura de São Paulo use o terreno onde fica o acampamento, numa área particular considerada de proteção ambiental, para a criação de moradias populares.