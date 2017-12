Protesto reúne 500 contra fim da Feira da Madrugada Cerca de 500 comerciantes da Feira da Madrugada, no Pari, região central, fizeram uma passeata na manhã de ontem para protestar contra a decisão da Prefeitura de retirá-los do local até o dia 9. Após caminhar até a sede do governo, o grupo enviou um representante para tentar conversar com o prefeito Fernando Haddad (PT).