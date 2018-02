Protesto reúne 15 mil pessoas em ato das centrais sindicais na Paulista Cerca de 15 mil manifestantes de diversas centrais sindicais estão reunidos na Avenida Paulista no início da tarde desta quarta-feira, 3, para participar do ato das Centrais Sindicais. Segundo a Companhia de engenharia de Tráfego (CET), a via está totalmente ocupada na região da rua Haddock Lobo. De acordo com informações da Força Sindical, mais 40 mil pessoas participam do evento.