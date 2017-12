Protesto provoca lentidão na Rodovia Castelo Branco, em Barueri

SÃO PAULO – Um protesto na Rodovia Castelo Branco interditou a via no sentido do interior, na região de Barueri, na Grande São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 13.

Segundo a ViaOeste, concessionária que administra a via, todas as faixas foram liberadas às 10h30, no entanto, o bloqueio ainda provocava lentidão do km 20 ao 26, neste horário. Os manifestantes acessaram o município pela saída 26B.

O protesto foi realizado por ex-funcionários do Hospital Municipal de Barueri.

Lentidão. O motorista também enfrenta lentidão na Rodovia Castelo Branco, na chegada às marginais, em razão do excesso de veículos.

