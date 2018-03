Protesto por transporte fecha Estrada do M'Boi Mirim Uma manifestação com cerca de 200 pessoas interditou ontem de manhã parte da Estrada do M"Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, o que provocou congestionamento em parte das vias da região. Eles cobravam melhorias no transporte público. Diariamente, um longo congestionamento de ônibus se forma no corredor da avenida. Nas faixas dos carros a situação é a mesma.