Protesto por moradia acaba em confronto

Um protesto por moradia causou confusão ontem na região de Vila Andrade, no Morumbi, zona sul. Moradores se reuniram na Rua Doutor Luiz Migliano, perto da Favela da Prainha, por volta das 18h20 e fizeram barricadas na pista. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a via foi totalmente interditada às 19 horas. Na sequência, houve confronto entre policiais militares e moradores. Não havia informação sobre feridos até as 20h30 de ontem.