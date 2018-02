Protesto por melhoria no transporte público continua na zona sul de SP

SÃO PAULO - Os cerca de 400 manifestantes que protestam por melhores condições do transporte público, na zona sul de São Paulo, estavam na frente da subprefeitura do M'Boi Mirim, na Avenida Guarapiranga, por volta das 8h30 desta quinta-feira, 28.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o grupo ocupa a faixa da direta da via, no sentido centro. Às 7 horas, os manifestantes interditaram a pista sentido centro da estrada do M'Boi Mirim, perto da Rua Inácio Dias da Silva, no Jardim das Flores. A SPTrans informou que não foi necessário acionar o Plano de Auxílio entre as Empresas em Situação de Emergência (Paese) porque o plano é utilizado apenas em caso de greve. A Polícia Militar (PM) disse que o ato é pacífico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Notícia atualizada às 9h11