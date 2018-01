Protesto pode adiar saída de ônibus na zona sul

Um dos funcionários da Viação Itaim Paulista (VIP) Transportes morreu atropelado, no final da tarde de quarta-feira, 3, no interior da garagem da empresa localizada na altura do nº 10.100 da Estrada do M´Boi Mirim, no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo.

João Batista da Silva, de 53 anos, que trabalhava como chefe do tráfego do período noturno, foi atropelado por um colega que realizada uma manobra de um dos ônibus no pátio da viação. A vítima morreu no local.

Segundo os funcionários da garagem, o local é muito escuro e esse não teria sido o primeiro acidente do tipo. Os funcionários exigem que sejam pintadas no chão do pátio faixas amarelas de sinalização de passagem de pedestre para aumentar a segurança na garagem.

O acidente foi registrado na delegacia do Jardim Herculano (100ºDP). Há a possibilidade de que a saída dos primeiros ônibus seja retardada nesta manhã de quinta-feira como forma de protesto dos funcionários da garagem.