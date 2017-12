Protesto contra impostos interrompe trânsito na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Um grupo de manifestantes bloqueou parte da pista local da Marginal Tietê, em São Paulo, durante cerca de uma hora na manhã desta quinta-feira, 20. O protesto aconteceu na zona oeste, próximo à Rua Camacam, no sentido da Rodovia Ayrton Senna. Eles deixaram o local em torno das 8 horas.

A mobilização havia começado por volta das 7 horas. O grupo de menos de 50 pessoas se manifestou contra a retomada da cobrança de imposto (ICMS) sobre o preço dos alimentos, especialmente a carne, no Estado de São Paulo. Algumas faixas expostas também reclamavam da corrupção no País.

Como consequência, o trânsito tem congestionamentos na chegada a São Paulo pelas Rodovias dos Bandeirantes, Anhanguera e Castelo Branco, além das Marginais do Tietê, no sentido Ayrton Senna, e Pinheiros, no sentido zona sul.