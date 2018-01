Protesto interdita totalmente trecho do Rodoanel Sul, em Osasco

SÃO PAULO - Cerca de 200 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra interditam totalmente os dois sentidos do Rodoanel Sul, na altura do quilômetro 47, na região de Osasco, na Grande São Paulo, desde às 11 horas desta quarta-feira, 16.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a estrada foi bloqueada com a ajuda de sete ônibus. Ainda não há informação sobre o motivo do protesto. Por conta da interdição, há congestionamento no local.

Texto atualizado às 13h28.