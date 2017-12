Protesto interdita faixa de avenida na zona oeste de SP

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Cerca de 25 caminhoneiros fazem uma manifestação na manhã desta quinta-feira, 7, na Avenida Escola Politécnica, na zona oeste de São Paulo, próximo a avenida Professor Mello Moraes, no sentido da Marginal do Pinheiros. Os caminhoneiros protestam contra as restrições aos veículos na Marginal e em outras vias da capital paulista.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disse que o protesto teve início às 7 horas. A faixa da direita da via está interditada, mas o motorista que transita pelo local não enfrenta lentidão.

Segundo a PM, 18 veículos ocupam a via. A manifestação é pacífica.