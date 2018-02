Protesto fecha três terminais de ônibus de São Paulo

SÃO PAULO - Um ato de dissidentes do Sindicato dos Motoristas de São Paulo paralisou os Terminais Parque Dom Pedro, Bandeiras e Mercado (de onde sai o Expresso Tiradentes) na manhã desta terça-feira (2). Eles pedem a mudança da Lei 13.207, garantindo a presença do cobrador nos ônibus.

O Terminal Parque Dom Pedro foi o mais prejudicado. Teve a entrada dos veículos impedida das 8h40 até as 11h40. Por volta do meio-dia, a situação nos três terminais havia sido normalizada. O reflexo no trânsito da cidade, porém, ainda era grande.

O grupo, que se opõe à direção do Sindicato dos Motoristas, pretende entregar um abaixo-assinado na Câmara Municipal. O ato não é apoiado pelo sindicato, que afirma que a legislação em vigor já garante a presença dos cobradores.