Protesto fecha pista local da Marginal do Tietê por 1 hora

Atualizado às 12h30

SÃO PAULO - Um protesto na zona norte de São Paulo bloqueou por uma hora as faixas da pista local da Marginal do Tietê na altura da ponte da Freguesia do Ó, no sentido da Rodovia Ayrton Senna. A passagem em todas as pistas ficou totalmente impedida das 11h20 às 11h40, e parcialmente liberada, em duas das quatro faixas, entre 11h40 e 12h20, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A Polícia Militar não soube informar quantas pessoas participavam do ato nem a motivação. Disse apenas que alguns manifestantes estavam encapuzados.

Segundo informações do site da CET, às 12h20, a pista local da Marginal do Tietê registrava 7,5 quilômetros de lentidão, entre a Rodovia Castelo Branco e a ponte Júlio de Mesquita Neto.