Protesto fecha Estrada do M'Boi Mirim Moradores voltaram a protestar ontem contra o transporte público na Estrada do M" Boi Mirim, zona sul de São Paulo. Eles reivindicam redução da tarifa e retorno de 17 linhas de ônibus com trajeto encurtado em janeiro. O ato bloqueou as pistas, das 7h às 10h. Para o governo, solução só virá com a extensão da Linha 5 do Metrô, que está em estudo.