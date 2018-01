Protesto fecha Avenida Paulista contra prisão de servidor da USP

SÃO PAULO - Cerca de 300 pessoas participaram de um ato na Avenida Paulista, na noite desta quinta-feira, 26, em protesto contra a prisão do servidor e estudante da USP Fábio Hideki Harano. Ele foi detido na segunda-feira, durante protesto contra a Copa do Mundo, em São Paulo, sob suspeita de cometer atos de vandalismo e associação criminosa.

Os manifestantes se reuniram no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), por volta das 17 horas, e começaram a marchar às 19 horas, quando fecharam uma pista da Avenida Paulista, no sentido Consolação.

A Tropa de Choque acompanhou a manifestação. Os ativistas levaram faixas que exigiam a libertação imediata de Harano. Os cartazes também pediam a saída do secretário da Segurança Pública Fernando Grella. Em frente aos PMs, os manifestantes cantaram "que vergonha deve ser reprimir trabalhador para ter o que comer".

Mais cedo, policiais da Tropa de Choque fizeram vistorias em manifestantes no vão livre do Masp. Segundo um tenente que não quis se identificar, o ato foi apenas preventivo, considerando que nos últimos protestos, segundo ele, manifestantes carregavam em suas mochilas alguns objetos para atacar policiais.