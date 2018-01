Protesto encerra sessão na Câmara

No dia seguinte à aprovação definitiva do aumento do IPTU, as poucas pessoas que foram protestar no mezanino da Câmara Municipal nesta quarta-feira à tarde, dia 30, acabaram expulsas pelo presidente da Casa, José Américo (PT). Segundo ele, os manifestantes desacataram os parlamentares ao promover gestos obscenos e impedir a fala dos vereadores inscritos.

Américo chegou a pedir para a Polícia Militar retirar quem protestava e levar a um distrito policial, o que não ocorreu. Em seguida, a sessão foi encerrada. O vereador Reis (PT) pediu verificação de presença e não havia vereadores em número suficiente para os trabalhos continuarem. Segundo a assessoria de imprensa da Presidência, o petista apenas cumpriu o regimento, que permite a presença da população em plenário, mas não a sua manifestação.

Diferentemente dessa terça-feira, dia 29, quando o plenário ficou lotado até às 23h55, a sessão estava esvaziada e durou pouco menos de duas horas. Nenhum projeto foi votado.