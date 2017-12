Protesto de seguranças da USP fecha Marginal do Pinheiros

Atualizado às 16h03.

SÃO PAULO - Seguranças terceirizados da Universidade de São Paulo (USP) fecharam completamente a Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos, na altura da raia olímpica, em um protesto por aumento salarial e melhores condições de trabalho. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a pista, única naquele trecho, foi bloqueada às 13h20. O congestionamento às 14h era de 5,6 quilômetros, até o acesso para a Rodovia Castelo Branco. Na pista local, a fila chegava a 2,8 quilômetros, da Ponte do Jaguaré até a Castelo. Às 15h15, o grupo ocupava duas pistas da Ponte Eusébio Matoso, no sentido centro. Pouco antes das 16h, os manifestantes liberaram o local.

A Polícia Militar informou que o protesto seguiu pacífico. Os manifestantes partiram da antiga reitoria da USP, dentro do câmpus da Cidade Universitária, onde começaram a se concentrar às 11h30. Naquele horário, havia cerca de 30 participantes, mas o número, ainda não atualizado, deve ser maior no momento. Policiais do 16º Batalhão da PM acompanham a passeata.