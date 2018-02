Protesto de policiais para delegacias por 2h Protesto de policiais civis parou atendimento em parte das delegacias ontem, das 10 às 12 horas. A Secretaria da Segurança informou que tem se empenhado na negociação salarial da categoria. Os policiais também protestaram contra a prisão do delegado Clemente Castilhone Júnior, do Denarc, que ficou detido por três dias por suposto envolvimento com o vazamento de informações.