Protesto de motoboys para parcialmente o trânsito na Paulista por quase 2h

Atualizada às 14h11

SÃO PAULO - Um grupo de cerca de 2 mil motoboys, segundo a Polícia Militar, protestou no início da tarde desta sexta-feira, 1º, na esquina da Rua Augusta com a Avenida Paulista, bloqueando parcialmente o trânsito na via por quase duas horas, das 12h às 13h55. O motociclistas, insatisfeitos com a fiscalização das novas regras para o serviço de motofrete, a partir deste sábado, chegaram a fechar totalmente os dois sentido da via por quase 15 minutos, mas por volta das 13h15 a polícia conseguiu com que ao menos uma faixa da esquerda de cada sentido fosse liberada.

O ato terminou quando representantes do sindicato da categoria, o Sindimoto-SP, protocolaram uma carta no escritório da Presidência da República em São Paulo com reivindicações dos motoboys.