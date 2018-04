Protesto de moradores interrompe a Via Dutra Um protesto provocou ontem a interdição da Rodovia Presidente Dutra, em ambos os sentidos, na altura do km 216, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. Os manifestantes atearam fogo em material de construção e jogaram na pista por volta das 18h, deixando dois quilômetros de congestionamento. Antes das 19h, o local já havia sido liberado para o tráfego, segundo a PM. A concessionária Nova Dutra, a PM e a Polícia Rodoviária Federal não informaram os motivos do protesto.