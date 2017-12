Protesto de caminhoneiros é encerrado na zona oeste de SP

SÃO PAULO - A manifestação de cerca de 25 caminhoneiros foi encerrada no fim da manhã desta quinta-feira, 7, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O protesto aconteceu na Avenida Escola Politécnica, na zona oeste de São Paulo, próximo à avenida Professor Mello Moraes, no sentido Marginal do Pinheiros.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disse que o protesto teve início às 7 horas. A faixa da direita da via ficou interditada, mas o motorista que transitava pelo local não enfrentou lentidão. Segundo a Polícia Militar, 18 veículos ocuparam a via. A manifestação foi pacífica.