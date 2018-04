Protesto contra tarifa de ônibus reúne 2,5 mil Uma passeata contra o aumento da tarifa de ônibus reuniu cerca de 2,5 mil pessoas ontem em São Paulo. A estimativa é dos organizadores. Foi o quarto protesto realizado pelo Movimento Passe Livre desde janeiro. A passeata saiu do Masp, na Avenida Paulista, e foi até a sede da Prefeitura, no Viaduto do Chá, no centro. Como o prefeito Gilberto Kassab (DEM) já havia saído, os manifestantes tentaram derrubar uma grade de isolamento, mas foram impedidos pela Guarda Civil Metropolitana. Depois, os manifestantes se dispersaram.