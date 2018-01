Protesto contra reintegração de posse bloqueia Presidente Dutra

SÃO PAULO - Manifestantes interromperam o trânsito no início da manhã desta terça-feira, 21, no quilômetro 157 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Jacareí, no interior de São Paulo. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o grupo, de apenas seis pessoas, chegou a bloquear totalmente a pista por cerca de uma hora. Pneus e pedaços de madeira foram queimados no local. O protesto contestava uma reintegração de posse em uma área de risco próxima, ocupada irregularmente. Às 6h30, o congestionamento chegou a seis quilômetros em direção à capital carioca.