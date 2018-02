Protesto contra Parque Olímpico fecha avenida no Rio

Cerca de 200 pessoas realizam na tarde deste sábado uma manifestação na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O grupo, que protesta contra a remoção da comunidade Vila Autódromo para dar espaço ao Parque Olímpico, fechou os dois sentidos da Avenida Embaixador Abelardo Bueno, em frente à comunidade. Segundo a Polícia Militar, que acompanha a manifestação, o protesto é pacífico e parte das vias já foi liberada.

O protesto foi convocado pelas redes sociais e organizado por moradores da comunidade. Com cartazes e faixas, eles denunciam o processo de remoção de cerca de 500 famílias para a construção do Parque Olímpico para os jogos de 2016. Moradores de outras comunidades, que também sofreram remoções, participam do ato. Na pauta da manifestação, os moradores também pedem “direito à moradia e contra a militarização da polícia”.