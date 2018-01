Protesto contra leilão de Libra e a favor da educação tem presos e feridos em SP

SÃO PAULO - Ao menos três pessoas foram presas e dois jornalistas foram agredidos em protesto contra o leilão do pré-sal e por melhorias na educação no centro de São Paulo nesta segunda-feira, 21. A manifestação, que começou às 19h no vão livre do Masp, chegou às 21h na Praça da República e reunia cerca de 150 pessoas. Dois grupos organizavam o ato: Outubro Negro Contra a Corrupção e Um Milhão pela Educação.

O confronto com a Polícia Militar começou às 21h15, após um mascarado jogar uma pedra contra uma agência bancária. A PM usou gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes. Com a correria, um grupo ateou fogo em uma carrocinha de papelão.

Os manifestantes voltaram à Praça da República às 21h30 e bloquearam a Avenida Ipiranga. Eles ficaram frente a frente com policiais e gritavam palavras de ordem. A PM bloqueou as entradas e saídas do Metrô República, orientando os usuários a utilizarem a estação Anhangabaú.

Por volta de 21h45 um manifestante jogou pedaços de vidro nos policiais e um novo confronto teve início.

O fotojornalista Adriano Lima foi atingido com um cassetete no rosto e a fotógrafa Marlene Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, teve sua câmera quebrada no confronto com policiais.