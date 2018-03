Protesto contra corrupção causa lentidão na Av. Paulista

SÃO PAULO - Um protesto contra a corrupção causa lentidão na Avenida Paulista, na tarde desta sexta-feira, 7, feriado da Independência do Brasil.

O grupo está reunido no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp) desde as 15 horas. Segundo a Polícia Militar, 350 pessoas participam da marcha. O ato é pacífico.

Por causa da manifestação, o motorista encontra 2,1 km de morosidade na Paulista, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Frei Caneca. Em direção ao Paraíso, a via registra trânsito complicado do acesso da Avenida Doutor Arnaldo até a Peixoto Gomide.