Protesto contra aumento da tarifa de ônibus reúne 600 pessoas

Cerca de 600 pessoas realizaram um protesto na quinta-feira, 14, contra o aumento da passagem de ônibus em São Paulo. Os manifestantes que se reuniram na Praça Ramos de Azevedo, no centro da cidade, passaram em frente ao Teatro Municipal caminharam pelas ruas da região. Segundo a Polícia Militar, o protesto durou cerca de quatro horas e terminou às 20h20.

Com o reajuste, a passagem de ônibus passou de R$ 2,30 para R$ 2,70. O aumento passou a vigorar no dia 4 de janeiro, primeiro dia útil deste ano, e já havia sido anunciado no final de 2009 pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM).