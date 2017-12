Protesto contra a falta de água em SP termina com dois detidos

SÃO PAULO - A Secretária de Estado de Recursos Hídricos foi alvo nesta quarta-feira, 11, de um protesto organizado por movimentos sociais que, até a semana passada, participavam de atos pela redução das tarifas. Cerca de 300 pessoas bloquearam a Avenida Paulista e a Rua da Consolação.

O ato só começou depois de uma longa tensão com a Polícia Militar, que impediu a realização do protesto - cuja concentração era no Masp, na Avenida Paulista - até que o itinerário da passeata fosse informado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enquanto eram impedidos de bloquear a Avenida Paulista, um empurra-empurra com a PM resultou na prisão de duas pessoas. Com escudos e cassetetes, um cordão formado por policiais militares tentou impedir que os manifestantes saíssem do espaço. "É um direito mais básico, ir e vir, que eles estão quebrando. Eles não estão deixando as pessoas saírem nem pra ir para casa", disse a estudante Cinthia Marques, de 22 anos. A PM contestou: "Individualmente, eles podem sair. Coletivamente, não", disse o major Xavier, comandante da operação.

De mãos dadas e com guarda-chuvas, os manifestantes tocaram tambores e dançaram em círculos.

O protesto reivindicou que seja decretado o estado de calamidade pública e criticou tanto o governador Geraldo Alckmin (PSDB) quanto a presidente Dilma Rousseff. Na área conhecida como Parque Augusta, na Rua Caio Prado, manifestantes também atacaram o governo de Haddad.

O ato terminou por volta das 21h30, na Praça Roosevelt sem novos confrontos.