Protesto bloqueia pista da rodovia Padre Manoel da Nóbrega

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os manifestantes são moradores da região e exigem a construção de um viaduto naquele local. Havia um retorno para veículos, mas como era em nível, ou seja, pela própria pista, gerava vários acidentes, o que obrigou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a fechá-lo.

O protesto, até as 16h30, era pacífico. A lentidão é apenas por aproximação, pois o motorista tem a pista marginal da rodovia e a Avenida Kennedy como opção no quilômetro 294, podendo retornar para a Padre Manoel mais a frente, no quilômetro 291.

Rio-Santos e Mogi-Bertioga com lentidão

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

São Paulo, 7 - O motorista que deixa o litoral norte paulista enfrenta lentidão tanto pela rodovia Rio-Santos como pela rodovia Mogi-Bertioga(SP-98) neste final de tarde de domingo, 7, segundo informou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Pela Rio-Santos, a lentidão ocorreu entre os quilômetros 211 e 241, na região do Trevo de Riviera, em Bertioga. Pela Mogi-Bertioga, o congestionamento é de 4 mil metros, entre os quilômetros 98 e 94, ainda em Bertioga. O motivo é o excesso de veículos.