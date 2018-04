Protesto bloqueia faixa e causa lentidão na Dutra, no Vale do Paraíba

Priscila Trindade, do estadão.com.br

Moradores de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, queimaram pneus durante uma manifestação na manhã deste sábado, 1, na Rodovia Presidente Dutra, pedindo a construção de uma passarela no local para evitar acidentes na região.

O protesto interditou duas faixas da via, no sentido Rio, às 10h50 e, cerca de 20 minutos depois, a faixa da esquerda foi liberada, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a concessionária NovaDutra, a faixa da direita permanecia bloqueada, por volta das 11h20.

Devido ao ato, o motorista que trafega pela Rodovia Dutra enfrenta lentidão entre os quilômetros 96 e 92. Viaturas da Polícia Militar e a PRF estão no local.