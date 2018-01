Protesto bloqueia a Rio-Santos em São Sebastião

SOROCABA – Um protesto de moradores bloqueou por cerca de uma hora as duas pistas da rodovia Rio-Santos (SP-55), no bairro Camburi, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, nesta quinta-feira, 4. Os manifestantes exigiam melhorias na região da Costa Sul do município. A rodovia foi bloqueada por volta das 12 horas.

O movimento estava acima do normal em razão do feriado prolongado de Corpus Christi. A Polícia Rodoviária desviou parte do trânsito, mesmo assim, a fila de veículos parados chegou a três quilômetros. Representantes da Prefeitura negociaram com os moradores e a estrada foi liberada.

Quem deixou para viajar para a região sul do Estado na manhã desta quinta-feira, enfrentou 17 quilômetros de congestionamento na rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba. Desde as 9 horas, a descida da Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu, exigia muita paciência. No início da tarde, o trânsito tinha muita lentidão do km 335 ao km 352, em razão do excesso de veículos.

Em direção ao interior, os motoristas pegaram lentidão, no início da tarde, na Castelo Branco por conta de um veículo quebrado no km 42, em Santana do Parnaíba.