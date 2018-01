Protesto ao incidente que feriu ciclista interdita a Av. Paulista

Cerca de cem pessoas interditaram parcialmente a Avenida Paulista, no início da noite deste domingo, 17, por quase duas horas em protesto ao incidente que feriu o ciclista David Souza Santos há uma semana.

Na frente do grupo, a mãe de David, Antonia Ferreira Santos levava uma placa com os dizeres "álcool e volante não tem direção". "Essa passeata mostra que tem muita gente torcendo pelo meu filho e nos dá muita força", disse Antonia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O protesto começou na Praça do ciclista e por volta das 18h, o grupo se concentrava na porta da casa do Prefeito Fernando Haddad, no Paraíso.

David teve o braço direito decepado no último domingo ao ser atropelado pelo estudante de psicologia Alex Siwek, de 22 anos. O motorista não parou para prestar socorro e jogou o braço da vítima no Córrego do Ipiranga, na zona sul de São Paulo.

Siwek foi preso e, depois de ter o pedido de fiança, foi transferido na sexta para a Penitenciária de Tremembé, no interior do Estado.