Propaganda enganosa: denuncie 1 O que é propaganda enganosa e abusiva? Enganosa é aquela que comunica de forma equivocada informações sobre o produto ou serviço ofertado. Já a abusiva pode abranger uma série de situações. Um exemplo é a infração ao art.23 do Código de Autorregulamentação Publicitária (CBPA), que prevê não abusar da confiança do consumidor, etc.