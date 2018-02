Propaganda causa ciúme e prostíbulo acaba fechado O marketing de uma casa de prostituição do Jardim Anália Franco, na zona leste de São Paulo, esbarrou no ciúmes de uma mulher. Inconformada com o fato de o marido ter recebido um folheto com duas camisinhas, que o convidava a passar horas na Clínica Allure, especializada em massagens, a mulher procurou os policiais da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur). Em pouco tempo, o lugar estava fechado, seu gerente preso, 20 mulheres detidas e 30 clientes levados para a delegacia como testemunhas.