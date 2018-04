Promotoria vai investigar implosão que só derrubou 2 dos 6 andares de moinho

A Promotoria de Habitação e Urbanismo vai avaliar os resultados da ação e verificar se a construção ainda oferece riscos às duas linhas de trem que passam ao lado do prédio. A vistoria do MPE deverá ser feita na próxima segunda-feira, quando termina o recesso do órgão.

Segundo o promotor Maurício Ribeiro Lopes, dependendo dos resultados, a Promotoria poderá "entrar com ação contra a Prefeitura por uma situação de risco causado à população pela má execução de um serviço público".