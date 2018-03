Promotoria protocola ação de indenização por cratera do Metrô A Justiça distribuiu ontem para a 5.ª Vara da Fazenda Pública ação civil pela qual o Ministério Público Estadual pede a condenação de ex-dirigentes do Metrô e das empreiteiras que formam o Consórcio Via Amarela ao pagamento de R$ 238,5 milhões de indenização por danos morais e patrimoniais difusos pela cratera de Pinheiros ? desabamento das obras do Metrô, em janeiro de 2007, que provocou a morte de 7 pessoas. A base da ação são os laudos do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).