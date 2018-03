Promotoria pede internação provisória de jovem flagrado em carro furtado

O Ministério Público solicitou ontem à Justiça a internação provisória de F.R.A., de 14 anos, apreendido na madrugada de terça-feira pela 17.ª vez, novamente ao volante de um carro furtado com amigos. F. foi ouvido ontem pelo promotor Thales Cezar de Oliveira. Os pais não o procuraram no Fórum. O objetivo do pedido de internação é mantê-lo fora das ruas enquanto seu futuro é decidido.

No 98.º DP, na terça, F. mordeu um dedo do delegado plantonista. Para o titular, Paulo Andrade, só uma longa internação poderá ressocializá-lo. "Se ele for solto, vai continuar furtando." F. havia sido apreendido em abril do ano passado. Na época, foi levado à Fundação Casa, ouvido e liberado. Em casos anteriores, após ser solto, o garoto faltou às audiências judiciais.