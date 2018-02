Promotoria investiga demolição de casarões O Ministério Público Estadual investiga a demolição de quatro casarões centenários na região central da cidade. Entre os prédios demolidos estão a Casa Amarela, edificada em 1910, e o Casarão Azul, do fim do século 19. Nos escombros, foram encontradas até moedas do Império. A prefeitura informou que está tudo dentro da lei.