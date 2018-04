Promotoria dá prazo para sinalização

As informações foram solicitadas pela promotora de Habitação e Urbanismo Maria Amélia Nardy Pereira. Em maio do ano passado,ela instaurou um inquérito civil para apurar falhas em faixas de pedestres e nas demarcações para os veículos.

A CET e a Secretaria dos Transportes ofereceram dados ao Ministério Público. "Mas algumas informações que foram enviadas são vagas e inconclusivas. Sabemos que é necessário esperar até três semanas para colocar a pintura em um asfalto novo. Mas a Marginal do Pinheiros, por exemplo, foi recapeada há mais de um ano", disse Maria Amélia. Segundo a promotora, a CET não sabe quantas vias apresentam o problema.

A CET alega que realiza a implementação e manutenção da sinalização de acordo com um planejamento mensal. "Alguns fatores como a secagem do asfalto e as chuvas podem exigir a reprogramação", informou a companhia, por meio de nota.