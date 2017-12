Promotoria busca pena condizente com a ação

O trabalho do Ministério Público, no julgamento dos policiais militares acusados no caso Carandiru, pauta-se pela análise técnica do episódio e pela demonstração lógica entre o descompasso da fala defensiva e as provas produzidas nos autos.

A estratégia de excluir do pedido condenatório 21 das mortes do total de 73 que ocorreram no 2.º andar da Casa de Detenção, e que estavam no início do julgamento, revela que a promotoria busca uma pena condizente com a ação perpetrada pelos acusados. Essa postura tende a sedimentar a confiança do júri no Ministério Público.

A defesa, por sua vez, busca desconstruir a tese do promotor, incutindo na mente dos jurados diversas dúvidas.

Almeja, ainda, isentar os policiais de responsabilidade e desenhar um cenário de terror no dia da invasão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esse é seu ponto forte, além de expor a dificuldade da promotoria em individualizar com precisão a conduta de cada um dos agentes.