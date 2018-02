Promotores investigam internação de viciados O Ministério Público vai investigar se os usuários de crack internados pela prefeitura do Rio na terça-feira estão nos hospitais voluntariamente e se têm indicação médica para ficar hospitalizados. Em reunião com promotores, o secretário municipal de Saúde, Hans Dohmann, disse que só está internado quem aceitou tratamento. No dia da operação, a prefeitura havia informado que 30 foram internados involuntariamente e 30 por vontade própria. Os promotores cobram ampliação da rede de atendimento.