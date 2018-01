Promotores colhem provas contra mais duas empresas Mais duas incorporadoras entraram para a lista de empresas suspeitas de ligação com a quadrilha do Imposto Sobre Serviços (ISS). Documentos das empresas que haviam sido apreendidos no dia 30 de outubro na casa do auditor Luis Alexandre Cardoso Magalhães e foram analisados ontem devem motivar a convocação pelo Ministério Público Estadual (MPE).