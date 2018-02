Promotora volta atrás e Cingapura é liberado por juiz Um dia após a Justiça determinar a desocupação do Cingapura da Avenida Zaki Narchi, a decisão foi reconsiderada. A promotora Cláudia Fedeli, que havia apontado risco de explosão até na creche do conjunto na segunda-feira e pedia que a Prefeitura retirasse seus 2,7 mil moradores, ontem mudou de avaliação. Em audiência na tarde de ontem, a promotora informou ao juiz Valentino Aparecido de Andrade, o mesmo que havia atendido ao pedido para determinar a retirada dos moradores, que a medida não era mais necessária. Às 17h15, menos de 24 horas após determinar a remoção, o juiz da 10ª Vara da Fazenda Pública suspendeu a medida. Nos blocos do conjunto da zona norte, houve festa com música e dança. / D.Z. E F.F.