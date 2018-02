Promotora pede abertura de inquérito para apurar xingamentos em rede social

"Estou imprimindo mais de 30 páginas com comentários no Twitter. Alguns deles são ofensivos e até sugerem ameaças", diz o advogado Paulo Cremonesi, que defende Eliana. "Amanhã (hoje), vou pedir a abertura de um inquérito policial." O advogado pretende também entrar com medida cautelar na Justiça para tirar do ar um perfil falso de Eliana criado no Facebook.

Ontem, o Diretório Central dos Estudantes da USP pôs na internet uma petição solicitando retirada imediata da denúncia feita na terça-feira pela promotora. O movimento é apoiado pela União Nacional dos Estudantes (UNE). Até 22h, havia cerca de 3.800 assinaturas.