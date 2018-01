Promotor vai ouvir Donato e secretário de Kassab sobre fraude no ISS

SÃO PAULO - O promotor Roberto Bodini disse na manhã desta quarta-feira, 13, que pretende convidar tanto Antonio Donato, que deixou ontem a secretaria de Governo de Fernando Haddad, quanto Mauro Ricardo Machado Costa, secretário de finanças da gestão de Gilberto Kassab no período em que a máfia do ISS atuou.

Donato é suspeito de receber pagamentos mensais de R$ 20 mil feitos pelo auditor fiscal Eduardo Horle Barcellos entre dezembro de 2011 e setembro de 2012. Já Mauro Ricardo terá de explicar como foi possível que seus funcionários de confiança movimentassem o envelope de dinheiro dentro da Prefeitura durante anos sem que ele soubesse. "Ou ele tinha ciência dos fatos, ou não tinha ciência. Se não tinha, houve pelo menos uma omissão", disse o promotor. Bodini afirmou ainda que, a princípio, no caso de Donato, ele será ouvido na condição de testemunha.

O promotor promete avançar agora na investigação sobre as empresas que irrigavam o esquema. No depoimento dado nessa terça por Barcellos, Bodini foi informado de que nem o próprio Barcellos, nem Donato, sabiam quais empresas efetuavam o pagamento de propina para a liberação das obras."Uma informação que o Barcellos trouxe foi de que não havia demora para a liberação do habite-se",disse o promotor. Assim, segundo ele, as construtoras não seriam forçadas participar do esquema. Apenas aquelas que queriam a vantagem de obter descontos nos impostos, como o Imposto Sobre Serviços, é que pagavam a propina.