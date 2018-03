Promotor terá de explicar comentário O promotor Rogério Zagallo terá de responder às Corregedorias nacional e estadual do MP depois de dizer, pelo Facebook, que arquivaria inquéritos de PMs que matassem ativistas do Passe Livre. "Pode avisar a Tropa de Choque que essa região faz parte do meu Tribunal do Júri." Ontem, disse que tudo "foi uma forma de expressão". Zagallo é professor de Direito do Mackenzie, cujo centro acadêmico divulgou nota criticando as declarações "que não são as primeiras nesse sentido".