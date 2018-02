Promotor Roberto Porto é sondado para Segurança

Ontem, Porto não negou nem confirmou o convite, apenas sinalizou que pode ter novidades nos próximos dias. A indicação ao cargo é disputada por representantes do PMDB, mas o nome do promotor teria sido aprovado por caciques do partido, como o vice-presidente Michel Temer.

Na gestão petista, estuda-se que a secretaria ganhe mais importância e o Psiu - de fiscalização do silêncio - sirva para ampliar a Operação Delegada, com o uso de policiais militares pela Prefeitura. /DIEGO ZANCHETTA