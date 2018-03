Promotor que ouviu Suzane é investigado

No domingo, Berardo disse ao Fantástico, da TV Globo, ter ouvido de Suzane que o pai dos dois irmãos Cravinhos, Astrogildo Cravinhos, tramou a morte do casal. Os irmãos Cravinhos estão presos, acusados de executar os Richthofen. No mês passado, a Corregedoria do MP afastou Berardo de suas funções por 22 dias após Suzane tê-lo acusado de assédio. O promotor nega a acusação. Ontem, ele não atendeu os telefonemas da reportagem.

"Essa declaração é totalmente descabida e absurda", reagiu Gislaine Haddad Jabur, advogada da família Cravinhos.